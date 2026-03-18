Bakanlıktan gıda arz güvenliği için kapsamlı tedbirler: İhracatta sınırlama, ithalatta kolaylık

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerli üretimin desteklenmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve spekülatif hareketlerin engellenmesi amacıyla politika araçlarının gerektiğinde devreye alındığı vurgulandı.
İHRACATA SINIRLAMA, İTHALATA KOLAYLIK
Alınan tedbirler kapsamında beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırılırken; elma ve limon ihracatı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilerek yakından izlenmeye başlandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı, yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına ise halihazırda izin verilmediği bildirildi.
İthalat tarafında ise bazı ürünlerde maliyetleri düşürmeye ve arzı artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 12 Ocak–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu için sıfır gümrük vergili, alternatif olarak da 400 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.
İklim koşulları nedeniyle üretimde yaşanan düşüşü dengelemek amacıyla yeşil mercimekte gümrük vergisi geçici olarak yüzde 19,3'ten yüzde 10'a indirildi. Ayrıca bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreticilerine destek sağlamak amacıyla yulaf ithalatında uygulanan yüzde 130'luk vergi, belirli şartlarla yüzde 30'a düşürüldü.
Limon ithalatında ise daha önce yüzde 54 olarak uygulanan gümrük vergisi, tüketici fiyatlarını dengelemek amacıyla 31 Temmuz 2026'ya kadar geçici olarak yüzde 10'a indirildi. Antep fıstığında yaşanan fiyat artışlarına karşı da ithalat imkânı sağlandı.
TARIMSAL GİRDİLER İÇİN EK ÖNLEMLER
Küresel gelişmelerin etkisiyle artan maliyetlere karşı gübre arz güvenliğini sağlamak amacıyla da adımlar atıldı. Bu çerçevede, üre cinsi gübrede gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin karar 7 Mart 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandı.
İÇ PİYASADA FİYAT VE REKABET DÜZENLEMELERİ
Bakanlık, yurt içinde adil fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla ekmek tarifelerinde "uygun görüş" şartını daha etkin hale getirdi. Ayrıca restoranlarda servis ve kuver ücreti adı altında alınan ek ücretlerin kaldırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirildi.
Açıklamada, tarladan sofraya kadar uzanan süreçte piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtilerek, spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. Bakanlık, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının aktif şekilde işletildiğini ve gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulandığını ifade etti.