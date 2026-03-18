Bakanlıktan gıda arz güvenliği için kapsamlı tedbirler: İhracatta sınırlama, ithalatta kolaylık

İHRACATA SINIRLAMA, İTHALATA KOLAYLIK

Alınan tedbirler kapsamında beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırılırken; elma ve limon ihracatı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilerek yakından izlenmeye başlandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı, yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına ise halihazırda izin verilmediği bildirildi.

İthalat tarafında ise bazı ürünlerde maliyetleri düşürmeye ve arzı artırmaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 12 Ocak–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu için sıfır gümrük vergili, alternatif olarak da 400 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

İklim koşulları nedeniyle üretimde yaşanan düşüşü dengelemek amacıyla yeşil mercimekte gümrük vergisi geçici olarak yüzde 19,3'ten yüzde 10'a indirildi. Ayrıca bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreticilerine destek sağlamak amacıyla yulaf ithalatında uygulanan yüzde 130'luk vergi, belirli şartlarla yüzde 30'a düşürüldü.

Limon ithalatında ise daha önce yüzde 54 olarak uygulanan gümrük vergisi, tüketici fiyatlarını dengelemek amacıyla 31 Temmuz 2026'ya kadar geçici olarak yüzde 10'a indirildi. Antep fıstığında yaşanan fiyat artışlarına karşı da ithalat imkânı sağlandı.