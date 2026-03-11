Bakanlıktan hayvanlara kötü muameleye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışların yer aldığı görüntülerle ilgili derhal inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda görüntülerdeki işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ilgili mevzuat doğrultusunda işletmeye idari para cezası uygulandı.
Öte yandan işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı, bakım alanlarının temizletilerek hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, hayvanların sağlığı ve refahına yönelik ihmal ya da kötü muamelenin kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulanarak, bu ilkeyi ihlal eden kişi veya işletmelere müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Bakanlığın, ülke genelinde hayvan refahını korumaya yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/Yf2OH66cQj— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) March 11, 2026