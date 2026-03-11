Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bakanlıktan hayvanlara kötü muameleye ceza
Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:53

Sosyal medyada paylaşılan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içerdiği belirtilen görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Çorum’daki işletmede yapılan denetimler sonrası idari para cezası uygulanırken, hayvanların bulunduğu alanlarda düzenleme yapıldı.

DHA Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışların yer aldığı görüntülerle ilgili derhal inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda görüntülerdeki işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ilgili mevzuat doğrultusunda işletmeye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı, bakım alanlarının temizletilerek hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, hayvanların sağlığı ve refahına yönelik ihmal ya da kötü muamelenin kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulanarak, bu ilkeyi ihlal eden kişi veya işletmelere müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Bakanlığın, ülke genelinde hayvan refahını korumaya yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

