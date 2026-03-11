Bakanlıktan hayvanlara kötü muameleye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışların yer aldığı görüntülerle ilgili derhal inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda görüntülerdeki işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ilgili mevzuat doğrultusunda işletmeye idari para cezası uygulandı.