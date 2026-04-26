Bakanlıktan ilk çeyrekte 784 milyon TL ceza

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TİCARET Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri ve tüketicilerin arz-talep dengesini olumsuz etkileyecek uygulamalara yönelik denetimler yapıyor. Bakanlık tarafından yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan piyasa denetim bilançosuna göre piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için ocak-mart döneminde 129 bin 327 firma ve 15.2 milyon ürünü denetleyerek, 784.6 milyon lira ceza verildi. Söz konusu dönemde, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine ilişkin 23 bin 3 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.