Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bakanlık'tan kadınların iş gücüne destek!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 15:31 Son Güncelleme: 10.04.2026 15:34

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerine yönelik nitelikli personel desteğini artırdı. Yeni düzenlemeyle bir personel için yıllık 420 bin TL, iki personel için ise 840 bin TL destek sağlanacak.

İHA Ekonomi
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflere yönelik destek programında önemli bir artışa gitti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kadın kooperatiflerinde istihdam edilen nitelikli personel için verilen destek miktarlarının yükseltildiği duyuruldu.

Yeni düzenlemeye göre, bir personel için sağlanan yıllık destek 420 bin TL'ye çıkarılırken, iki personel için bu rakam 840 bin TL'ye yükseltildi.

KOOP-DES KAPSAMINDA UYGULANIYOR

Artırılan desteklerin, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında verildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, programla kooperatiflerin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamına sağlanan desteklerin, kooperatiflerin üretim gücünü artırmaya katkı sunduğu ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM VE YEREL KALKINMA

Bakanlık, söz konusu desteklerin sürdürülebilir istihdamı desteklemeyi ve yerel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Kooperatiflerin güçlenmesinin, ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, yapılan düzenlemenin kadın kooperatifleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz