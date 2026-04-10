Bakanlık’tan kadınların iş gücüne destek!

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflere yönelik destek programında önemli bir artışa gitti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kadın kooperatiflerinde istihdam edilen nitelikli personel için verilen destek miktarlarının yükseltildiği duyuruldu.
Yeni düzenlemeye göre, bir personel için sağlanan yıllık destek 420 bin TL'ye çıkarılırken, iki personel için bu rakam 840 bin TL'ye yükseltildi.
KOOP-DES KAPSAMINDA UYGULANIYOR
Artırılan desteklerin, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında verildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, programla kooperatiflerin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.
Açıklamada, makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamına sağlanan desteklerin, kooperatiflerin üretim gücünü artırmaya katkı sunduğu ifade edildi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM VE YEREL KALKINMA
Bakanlık, söz konusu desteklerin sürdürülebilir istihdamı desteklemeyi ve yerel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Kooperatiflerin güçlenmesinin, ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, yapılan düzenlemenin kadın kooperatifleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 10, 2026
