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Giriş Tarihi: 12.7.2024 15:02

Bakanlıktan 'mangal' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DHA
Bakanlıktan ’mangal’ açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

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Bakanlıktan 'mangal' açıklaması
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