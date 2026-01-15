Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan toplantıda 'vergiye' yönelik sert sözler kullandığı iddialarına bakanlıktan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama ile söz konusu iddialar yalanlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 6 Ocak tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir.

Toplantının süresinden anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olamazdı.

Bu çerçevede; basına kapalı bir toplantıyı günler sonra bilinçli algı oluşturma gayreti ile üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır.

Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."