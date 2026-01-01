Bakanlıktan sanayi ve tüketim mallarına gözetim düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gözetim uygulamasına dair usul ve esasları belirledi.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girmesi için ilan edildi.

Yeni düzenlemeye göre; klişe yapımında kullanılan hassaslaştırılmış magnezyum plaklar, klorlu parafinler, vakumlu saklama torbaları, mermer, traverten ve su mermeri, çinko kaplı ürünler ile yaprak yaylar ve bunların yapraklarının ithalatı gözetim kapsamına alındı.

Ayrıca tıraş makineleri ve bıçakları, tıraş bıçağı taslakları, hava tankı içeren ürünler, içten yanmalı motorlara yönelik yağ ve yakıt filtreleri, su filtreleme ve arıtma ürünleri, yangın söndürme tüpleri ile yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar için de gözetim uygulaması devreye girecek.

Televizyon çanak antenleri, masalar, motor gücü 18 kilovatı geçmeyen tekerlekli tarım ve ormancılık traktörleri, split klima iç üniteleri, yük hücreleri, saç ve yazı fırçaları, boya ve badana fırçaları, boya ruloları ve pedleri, sebze/meyve doğrama ve su çıkarma aletleri, balmumu mumlar, biberonlar ve çöp kovaları gibi birçok ürün de gözetim kapsamına eklendi.

Ayrıca motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların ithalatına yönelik gözetim düzenlemelerinde de değişiklik yapıldı. Oyuncak bebek arabaları, skuterler, oyuncak bebekler ve üç tekerlekli bisikletleri içeren düzenlemeler güncellendi.

Tebliğlerin 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.