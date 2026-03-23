Bakanlıktan yeni hamle! Özel nitelikli alım heyetleri ile Türk ihracatçılar küresel alıcılarla buluşuyor

Programlar kapsamında, uluslararası ve yerel zincir mağazalar, büyük ithalatçı firmalar ile kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcı Türkiye'ye davet ediliyor. Bu sayede ihracatçılar, doğrudan satın alma yetkisine sahip hedef firmalarla sonuç odaklı ve nitelikli iş bağlantıları kurabiliyor.
Davet edilen firmalar, belirli ciro ve ithalat hacminin üzerinde, küresel ölçekte bilinirliği bulunan ve yüksek satın alma kapasitesine sahip şirketler arasından titizlikle seçiliyor. Uygulanan model, ihracatçıları kurumsal kapasitelerini, kalite standartlarını ve operasyonel yetkinliklerini geliştirmeye teşvik ederken, tek hedef alıcıya odaklanan yapı sayesinde görüşmeler daha stratejik ve sürdürülebilir bir zeminde gerçekleştiriliyor.
2026 yılı için hedeflenen 15 Özel Nitelikli Alım Heyeti programından, yılın ilk iki ayında 6 organizasyon başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda; İtalya merkezli Twinset, Birleşik Krallık merkezli KASHKET & PARTNERS LTD (Firmin House) ve Burberry, Umman merkezli Nesto Group, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli VOGACLOSET ve ABD merkezli Ariat International Inc. firmalarıyla toplantılar gerçekleştirildi.
Geçen yıl da 10 stratejik programla dünya genelindeki önemli firmalar Türk ihracatçılarıyla buluşturuldu. 2025'te gerçekleştirilen programlar kapsamında; Katar merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) ve Tivoli, ABD merkezli Delta Group (Delta Enterprise Corp.) ve L.L. Bean, Ekvador merkezli Corporación Favorita C.A. ve Corporación El Rosado, İtalya merkezli United Colors of Benetton ve Sisley, Güney Kore merkezli Coupang Corp ve Suudi Arabistan merkezli Marriot firmalarıyla görüşmeler yapıldı.
Heyetler, inşaat ve proje taahhüt, perakende zincirleri, hazır giyim ve tekstil, e-ticaret, ayakkabı ve deri mamulleri, bebek mobilyası ve otel tekstili gibi geniş bir sektör yelpazesini kapsıyor.
Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarını dünya genelindeki nitelikli alıcılarla buluşturmaya ve firmaların küresel tedarik zincirlerindeki konumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.