Bakır fiyatı rekora yaklaşıyor

Zayıf dolar değerli maden fiyatlarının yukarı yönlü hareketine destek olmaya devam ediyor. Bakır da altın ve gümüşteki yükseliş trendine kapılarak değerine değer kattı.

BAKIR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bakır fiyatlarının değer kazanmasının arkasında doların değer kaybetmesi ile beraber baz ve değerli metallere olan talebin artması yatıyor. Doların değer kaybetmesi bakır, altın ve gümüş de dahil olmak üzere dolar cinsinden fiyatlandırılan emtiaları daha cazip hale getirdi.

TALEP ARTTI, ARZ KISILDI

Öte yandan fiziksel alıcılar, Çin'deki Ay Yeni Yılı tatili ve rafine metallere yönelik olası ABD gümrük vergileri öncesinde bakır teslimatlarını öne çekerek küresel arzı daha da daraltıyor. Bunun yanı sıra, küresel olarak yenilenebilir enerjiye ve yapay zeka uygulamalarına doğru yaşanan değişimden kaynaklanan güçlü tüketim, bakır talebini desteklemeye devam ediyor.