Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakır fiyatları 6 bin dolar seviyesine yaklaştı
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:53 Son Güncelleme: 26.02.2026 08:55

Bakır fiyatları 6 bin dolar seviyesine yaklaştı

Bakır fiyatları çarşamba günü sabah saatlerinde 5,95 dolara doğru ilerleyerek art arda iki seansta yükselişe geçti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Bakır fiyatları 6 bin dolar seviyesine yaklaştı
  • ABONE OL

Bakır fiyatları yeniden yükselişe geçerek 6 bin dolar seviyelerine yaklaştı.

Bakır, Çin piyasalarının uzun süren Ay Yeni Yılı tatilinin ardından bu hafta yeniden işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini %10'dan %15'e çıkarmakla tehdit etmesi tedirginliği neden olurken Çin'in metal yoğun ihracatında ortalama vergi oranlarının daha düşük olması bekleniyor.

Fiyatların yükselmesi en büyük alıcı olan Çin'in alımlarını kısıtlayabileceği endişelerine neden oldu. Borsada takip edilen stokları 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıkardı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakır fiyatları 6 bin dolar seviyesine yaklaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz