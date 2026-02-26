Bakır fiyatları 6 bin dolar seviyesine yaklaştı

Bakır fiyatları yeniden yükselişe geçerek 6 bin dolar seviyelerine yaklaştı.

Bakır, Çin piyasalarının uzun süren Ay Yeni Yılı tatilinin ardından bu hafta yeniden işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini %10'dan %15'e çıkarmakla tehdit etmesi tedirginliği neden olurken Çin'in metal yoğun ihracatında ortalama vergi oranlarının daha düşük olması bekleniyor.

Fiyatların yükselmesi en büyük alıcı olan Çin'in alımlarını kısıtlayabileceği endişelerine neden oldu. Borsada takip edilen stokları 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıkardı.