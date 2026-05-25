Bakır fiyatları ABD-İran anlaşma beklentisiyle yükselişe geçti

Dolar endeksindeki gerileme ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, emtia piyasalarında alımları destekledi.
Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,90 artışla 13.624 dolar seviyesine çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 1,1 yükselerek 105.590 yuan/ton seviyesine ulaştı.
ABD dolar endeksinin yüzde 0,2 düşmesi, bakırı diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğine yönelik beklentiler de enflasyon baskısının azalabileceği düşüncesiyle bakır talebini destekledi.
Baz metallerde de genel olarak yükseliş görüldü. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 0,6, kurşun yüzde 0,4, nikel yüzde 0,8 ve kalay yüzde 2,2 değer kazandı.
Şanghay piyasasında ise alüminyum yüzde 0,5 gerilerken, çinko, kurşun, nikel ve kalay fiyatlarında artış kaydedildi.