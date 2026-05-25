Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakır fiyatları ABD-İran anlaşma beklentisiyle yükselişe geçti
Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:29

Bakır fiyatları ABD-İran anlaşma beklentisiyle yükselişe geçti

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükseldi.

Bakır fiyatları ABD-İran anlaşma beklentisiyle yükselişe geçti
  • ABONE OL

Dolar endeksindeki gerileme ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, emtia piyasalarında alımları destekledi.

Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,90 artışla 13.624 dolar seviyesine çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 1,1 yükselerek 105.590 yuan/ton seviyesine ulaştı.

ABD dolar endeksinin yüzde 0,2 düşmesi, bakırı diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğine yönelik beklentiler de enflasyon baskısının azalabileceği düşüncesiyle bakır talebini destekledi.

Baz metallerde de genel olarak yükseliş görüldü. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 0,6, kurşun yüzde 0,4, nikel yüzde 0,8 ve kalay yüzde 2,2 değer kazandı.

Şanghay piyasasında ise alüminyum yüzde 0,5 gerilerken, çinko, kurşun, nikel ve kalay fiyatlarında artış kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#LONDRA METAL BORSASI #BAKIR #BAKIR FİYATLARI #EMTİA #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakır fiyatları ABD-İran anlaşma beklentisiyle yükselişe geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA