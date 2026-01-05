Bakır fiyatları arz kısıtları ve artan risk iştahıyla yükseldi

Bakır fiyatları, yeni yıla arz endişeleri ve küresel piyasalarda artan risk iştahıyla güçlü bir yükselişle başladı.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları yaklaşık yüzde 3 artışla 12.800 doların üzerine çıktı. Erken işlemlerde ton başına 12.878 dolara kadar yükselen kontratlar, daha sonra 12.805 dolar civarında seyretmeye devam etti.

Piyasalardaki yükselişte, ABD'nin olası yeni gümrük tarifeleri beklentilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Bu durum, tüccarların ABD'ye sevkiyatları hızlandırmasına ve diğer bölgelerde arzın sıkılaşmasına neden oluyor.

Üretim tarafındaki riskler de fiyatları destekliyor. Özellikle Şili'deki Mantoverde bakır madeninde yaşanan grev, arz kesintisi endişelerini artırıyor.

China Securities Co. analistleri, 2026'da küresel bakır piyasasında 100 bin tonu aşan bir arz açığı yaşanabileceğini öngörüyor. Analistler, genel arz yetersizliklerinin ABD tarifelerinin yol açtığı bölgesel dengesizliklerle birleşerek bakır fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.