Bakır fiyatları, Çin’deki talep endişeleriyle geri çekildi

Cuma günü Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,97'lik düşüşle 102.100 yuan seviyesine (yaklaşık 14.655,43 ABD doları) indi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır, yüzde 0,58 değer kaybederek 13.029,5 ABD dolarından işlem gördü.

Bu gerilemelere karşın, Şanghay ve Londra'daki bakır göstergeleri ay genelinde güçlü bir performans sergileyerek sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 7,6 oranında artış kaydetti. Öte yandan, Çin'de 2025 yılına ilişkin yeni banka kredilerinin yedi yılın en düşük seviyesine inmesi, ülkede borçlanma talebinin zayıf seyrettiğini ortaya koydu.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 0,84, nikel yüzde 1,6, kurşun yüzde 0,14 ve çinko yüzde 0,84 oranında geriledi. Fiyat artışlarını sınırlamaya yönelik borsa önlemlerinin ardından Şanghay kalay fiyatları ise yüzde 6'nın üzerinde düşüş yaşadı. LME tarafında alüminyum yüzde 0,39, nikel yüzde 1,64, kurşun yüzde 0,69 ve çinko yüzde 1,19 değer kaybederken, kalay yüzde 0,32'lik artış gösterdi.