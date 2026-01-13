Bakır fiyatları geriledi

ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, bakır fiyatlarında düşüşe yol açtı. Diğer baz metallerde ise fiyat hareketleri karışık bir görünüm sergiledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır, yüzde 0,36 düşerek ton başına 102.600 yuan seviyesine geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise fiyatlar yüzde 0,6 azalarak 13.130 dolar/ton düzeyine indi.

Öte yandan SHFE'de kalay, düşen stoklar ve üretimdeki daralma nedeniyle 387.500 yuan seviyesine çıkarak 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

SHFE tarafında alüminyum yüzde 0,12, nikel yüzde 0,57 ve kurşun yüzde 0,35 oranında gerilerken; çinko yüzde 0,81 artış kaydetti. LME'de ise alüminyum yatay kaldı, nikel yüzde 0,93 ve kalay yüzde 0,87 yükseldi; kurşun yüzde 0,17, çinko ise yüzde 0,23 oranında düştü.