Bakır fiyatları geriledi: ABD-İran gerilimi ve güçlenen dolar piyasaları baskıladı

Londra Metal Borsası'nda bakırın tonu yüzde 0,3 gerileyerek 13.354 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratları da yüzde 0,2 düşüşle 102.790 yuan seviyesine geriledi. Buna karşın Şanghay piyasasında bakır haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.
Piyasalarda, ABD-İran hattındaki tansiyonun olası bir diplomatik çözüm umutlarını azaltması, bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesi, Hürmüz Boğazı'na yönelik iyileşme beklentilerini zayıflatırken petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi.
Diğer baz metallerde de benzer bir seyir izlendi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,2, nikel yüzde 1,6, kurşun yüzde 0,8, kalay yüzde 1,3 ve çinko yüzde 0,4 değer kaybetti.
Şanghay tarafında ise alüminyum yatay seyrederken nikel yüzde 2,5 ve kurşun yüzde 0,9 geriledi. Çinko yüzde 0,4 yükselirken, kalay yüzde 0,7 artış gösterdi.