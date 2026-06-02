Bakır fiyatları gümrük vergisi belirsizliğiyle yükseldi: Alüminyumda 4 yılın zirvesi!

Piyasaların odağında, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ay sonuna kadar açıklaması beklenen işlenmiş emtia ithalat vergilerine yönelik tavsiyesi bulunuyor. Beyaz Saray'ın bazı bakır, alüminyum ve demir ürünlerine ilişkin gümrük vergilerinde değişikliğe gitmesine rağmen işlenmiş ürünlere yönelik net bir karar açıklanmamış olması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Bakır piyasasında fiyatları destekleyen bir diğer unsur ise ABD ile Londra piyasaları arasındaki fiyat farkının büyümesi oldu. COMEX'te işlem gören bakırın LME'ye göre daha yüksek primli olması, metal sevkiyatlarının ABD depolarına yönelmesini teşvik ediyor. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin özellikle bakır madenciliği hisselerine kaydığını ancak mevcut fiyat seviyelerinin temel arz-talep dengelerini tam anlamıyla yansıtmadığını ifade ediyor.