Bakır fiyatları gümrük vergisi belirsizliğiyle yükseldi: Alüminyumda 4 yılın zirvesi!

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları, ABD'nin olası gümrük vergisi düzenlemelerine ilişkin belirsizlikler ve dünya genelindeki arz sıkışıklığının etkisiyle son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, yüzde 1 değer kazanarak ton başına 13.966 dolara yükselirken, gün içinde 13.994 doları görerek 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Piyasaların odağında, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ay sonuna kadar açıklaması beklenen işlenmiş emtia ithalat vergilerine yönelik tavsiyesi bulunuyor. Beyaz Saray'ın bazı bakır, alüminyum ve demir ürünlerine ilişkin gümrük vergilerinde değişikliğe gitmesine rağmen işlenmiş ürünlere yönelik net bir karar açıklanmamış olması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.
Bakır piyasasında fiyatları destekleyen bir diğer unsur ise ABD ile Londra piyasaları arasındaki fiyat farkının büyümesi oldu. COMEX'te işlem gören bakırın LME'ye göre daha yüksek primli olması, metal sevkiyatlarının ABD depolarına yönelmesini teşvik ediyor. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin özellikle bakır madenciliği hisselerine kaydığını ancak mevcut fiyat seviyelerinin temel arz-talep dengelerini tam anlamıyla yansıtmadığını ifade ediyor.
Öte yandan alüminyum piyasasında da arz kaynaklı baskılar dikkat çekiyor. LME stoklarının son dört yılın en düşük seviyesi olan 335.450 tona gerilemesi, piyasadaki sıkışıklığı artırdı. Alüminyum fiyatları yüzde 1,2 yükselerek ton başına 3.759,50 dolara çıkarken, seans içerisinde 3.787,50 doları test ederek Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Spot alüminyum kontratlarının üç aylık vadeli işlemlere kıyasla 116,50 dolar primli işlem görmesi, son 17 yılın en güçlü arz sıkışıklıklarından birine işaret ediyor. Çin'den yapılan ihracatın yavaşlaması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle yıllık yaklaşık 6 milyon tonluk arzın devre dışı kalması da fiyatları yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer alıyor.
Temel metaller grubunda yükseliş yalnızca bakır ve alüminyumla sınırlı kalmadı. Kalay yüzde 2,4 artışla 57.925 dolara yükselirken, çinko yüzde 1,5 değer kazanarak 3.629,50 dolara çıktı. Nikel yüzde 0,6 artışla 19.360 dolara, kurşun ise yüzde 1 yükselişle 2.025,50 dolara ulaştı. Küresel emtia piyasalarında arz endişeleri ve ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler, metal fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.