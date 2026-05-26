Bakır fiyatları rekor seviyelerde! ABD-İran görüşmeleri ve yapay zekâ talebi piyasayı destekliyor

Yatırımcılar, yaklaşık üç aydır süren Orta Doğu krizinin sona ermesine yönelik diplomatik temasları yakından takip ederken, bakır fiyatları da güçlü seyrini sürdürüyor. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı bu sabah 13 bin 671 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa, pazartesi günü resmî tatil nedeniyle kapalıydı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes sürecini uzatabilecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek geçici bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Sürecin önemli arabulucularından biri olarak gösterilen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir'in de Çin tarafına anlaşmanın yakın olduğu mesajını ilettiği belirtildi.
Öte yandan bölgede devam eden askeri hareketlilik, piyasalardaki iyimserliği sınırladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan güçlerinin İran'da füze fırlatma noktaları ve mayın yerleştirdiği iddia edilen gemilere operasyon düzenlediğini duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı Nour News ise Larak Adası'nın güneyindeki saldırıda çok sayıda İran personelinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakır fiyatları bu ay boyunca rekor seviyelere yakın seyrederken, yatırımcılar hem olası bir barış anlaşmasının enflasyon baskılarını hafifletebileceğini hem de yapay zekâ teknolojilerinin artan elektrik ihtiyacının bakıra olan talebi güçlendireceğini değerlendiriyor.
Özellikle veri merkezleri ve enerji altyapılarında kritik öneme sahip olan bakır, yapay zekâ projelerinin büyümesiyle birlikte küresel emtia piyasalarının en dikkat çeken metallerinden biri olmayı sürdürüyor.