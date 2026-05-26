Bakır fiyatları rekor seviyelerde! ABD-İran görüşmeleri ve yapay zekâ talebi piyasayı destekliyor

Yatırımcılar, yaklaşık üç aydır süren Orta Doğu krizinin sona ermesine yönelik diplomatik temasları yakından takip ederken, bakır fiyatları da güçlü seyrini sürdürüyor. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı bu sabah 13 bin 671 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa, pazartesi günü resmî tatil nedeniyle kapalıydı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes sürecini uzatabilecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek geçici bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Sürecin önemli arabulucularından biri olarak gösterilen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir'in de Çin tarafına anlaşmanın yakın olduğu mesajını ilettiği belirtildi.