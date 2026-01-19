Bakır fiyatları yükselişe geçti

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditleri sonucu doların zayıflaması ve Çin'in ekonomik büyüme hedeflerini yakalamasıyla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi.

Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11.15 itibarıyla yüzde 1,3 oranında artarak ton başına 12 bin 965 dolara çıktı.

Trump, Grönland'ın satın alınmasına karşı çıkan Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu adım, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırarak değerli metallerde sert yükselişlere yol açtı. ABD ile Avrupa arasında olası bir ticaret savaşının sanayi talebi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği beklentisine rağmen, bu hareketlilik temel metallere de yansıdı.

ARZ SIKINTISI FİYATLARI YUKARI TAŞIYOR

Son beş aydır yükselişini sürdüren bakırda, bu artışın temel nedenlerinden biri arz tarafındaki sıkıntılar olarak öne çıkıyor. Piyasalarda yaşanan tedarik sorunları fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme de fiyat artışını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Kablolama ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında yoğun şekilde kullanılan bakıra olan talep bu gelişmeyle birlikte güç kazanıyor.

Öte yandan Çin'de artan alımlar da yükselişin başlıca etkenlerinden biri olarak görülüyor. Birçok metalde gözlenen yoğun alım iştahı ve yatırımcıların geleneksel finansal varlıklardan uzaklaşarak "debasement trade" (paranın değer kaybına karşı korunma ticareti) stratejilerine yönelmesi, kazançları daha da artırıyor.