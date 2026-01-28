Bakır fiyatlarında artış sürüyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en yüksek işlem hacmine sahip bakır kontratı, günü yüzde 0,28'lik artışla 103.060 yuan/ton seviyesinde kapattı. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı ise TSİ 07.00 itibarıyla yüzde 1,32 yükselerek 13.178 dolar/tona ulaştı. Her iki piyasada da fiyatlar, bu ay içinde kaydedilen rekor seviyelerin hemen altında seyretmeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, doların son dönemdeki zayıflığına ilişkin yöneltilen soruya "harika" yanıtını vermesinin ardından dolar endeksi salı günü Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Doların değer kaybı, dolar bazlı emtiaları diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor. Bakır fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise maden üretimindeki kesintiler ve ABD tarifelerine yönelik endişelerin tetiklediği bölgesel aksaklıklar nedeniyle devam eden arz sıkıntıları oldu.

Alüminyum tarafında yükseliş çok daha güçlü hissedildi. Şanghay'da en fazla işlem gören alüminyum kontratı yüzde 5,75 artarak 25.605 yuan/tona çıktı ve temel metaller arasında günün en iyi performansını sergiledi. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum kontratı da yüzde 3,09 yükselişle 3.306 dolar/tona ulaştı; gün içinde ise 3.314 dolarla son üç buçuk yılın en yüksek seviyesini test etti. Goldman Sachs, küresel stokların düşük seviyelerde seyretmesi, Endonezya'daki yeni izabe tesislerinde enerji tedarikine ilişkin belirsizlikler ve güçlü küresel talebi gerekçe göstererek, alüminyum için ilk yarı fiyat tahminini 2.575 dolardan 3.150 dolara yükseltti.

Kalay fiyatları da yükseliş trendine katıldı. Şanghay'da kalay yüzde 2,11, Londra'da ise yüzde 2,59 oranında değer kazandı. Uluslararası Kalay Birliği'nde kıdemli piyasa analisti olarak görev yapan Tom Langston, mevcut fiyat artışlarının fiyatlar ile temel göstergeler arasındaki kopuşun derinleştiğine işaret ettiğini belirtti. Langston, kalay piyasasının görece küçük ve likiditesinin sınırlı olması nedeniyle yatırım fonlarının bu metalde daha yüksek oynaklığa neden olabildiğini vurguladı.

Diğer temel metallere bakıldığında, Şanghay'da çinko yüzde 2,42 yükselirken kurşun yüzde 0,23 artış gösterdi, nikel ise yüzde 1,31 düşüş kaydetti. Londra cephesinde ise çinko yüzde 1,85, kurşun yüzde 0,27 yükselirken nikel fiyatları yüzde 0,83 oranında artış gösterdi.