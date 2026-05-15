Bakır fiyatlarında geri çekilme: Dolar ve enflasyon baskısı etkili oldu

GÜÇLÜ DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ METALLER ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Shuohe Asset Management Analisti Gao Yin, metal piyasalarındaki geri çekilmenin temel nedeninin güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirileri olduğunu belirtti. Gao'ya göre bu tablo, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığına işaret ediyor.

Artan faiz beklentileri, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken emtia piyasalarında da baskıyı artırıyor.