Bakır fiyatlarında geri çekilme: Orta Doğu gerilimi ve tarife belirsizliği piyasayı etkiliyor

Haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 3 değer kazanan üç ay vadeli bakır kontratları, daha sonra ton başına 14 bin dolar seviyesinin altına indi. İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısı ve ABD'nin Keşm Adası'nı hedef alan operasyonu dahil olmak üzere bölgede artan askeri hareketlilik, jeopolitik risklerin yüksek kalmasına neden oldu.

Bu yıl bakır piyasası, Orta Doğu'daki gelişmelerden önemli ölçüde etkilendi. Çatışmaların küresel enflasyonu yükseltebileceği ve buna bağlı olarak faiz artırımlarını gündeme getirebileceği beklentisi, sanayi metalleri üzerindeki talep görünümünü olumsuz etkiliyor. Öte yandan, Basra Körfezi'ndeki alüminyum üretim tesislerine yönelik saldırılar, alüminyum fiyatlarının son dört yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasında etkili oldu.

Piyasalarda dikkatler aynı zamanda ABD'nin bu ay açıklaması beklenen gümrük tarifesi kararına çevrilmiş durumda. Trump yönetiminin bakır ithalatına ek vergi uygulayabileceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Olası karar öncesinde ABD'de bakır stokları hızla artarken, diğer bölgelerde arzın daha sıkı hale geldiği görülüyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 13.983 dolara düştü. Bir önceki işlem gününü 14.040,50 dolardan tamamlayan bakır, böylece 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör