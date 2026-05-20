Giriş Tarihi: 20.05.2026 09:23

Bakır fiyatlarında sert baskı: Dolar ve yükselen tahvil faizleri metallerde satışı derinleştirdi

Bakır fiyatları, ABD dolarındaki güçlenme ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Küresel piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden öne çıkması, baz metaller üzerinde satış baskısını artırdı.

Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,28 düşüşle 13 bin 374 dolara inerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratları yüzde 1,20 değer kaybederek ton başına 103 bin 160 yuana geriledi.

Piyasa uzmanları, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ve doların güç kazanmasının emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin sinyaller verebilecek toplantı tutanakları bulunuyor.

Nikel piyasasında ise karışık bir görünüm dikkat çekti. Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatları yüzde 0,43 gerilerken, Şanghay piyasasında yüzde 0,49 yükseliş kaydedildi.

Analistler, Endonezya hükümetinin emtia ihracatını daha merkezi bir yapıya dönüştürmeye yönelik planlarının nikel piyasasında fiyatlamaları etkilediğini ifade etti.

Diğer baz metallerde de aşağı yönlü hareket öne çıktı. Alüminyum, çinko, kurşun ve kalay fiyatlarının hem Londra Metal Borsası'nda hem de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda değer kaybettiği bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
