Bakır fiyatlarında sert düşüş! Dolar ve Çin verileri metal piyasasını baskıladı

Çin tarafında açıklanan verilere göre fabrika üretimi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Ancak bu oran, Mart ayında kaydedilen yüzde 5,7'lik yükselişin altında kaldı.

Buna karşın Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır stokları haftalık bazda yüzde 0,38 oranında geriledi.

Diğer sanayi metallerinde de karışık ve ağırlıklı olarak negatif bir seyir izlendi. LME'de alüminyum yüzde 0,14, çinko yüzde 0,40 ve kalay yüzde 0,03 gerilerken; kurşun yüzde 0,15 ve nikel yüzde 0,18 yükseldi.