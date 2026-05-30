Bakır fiyatlarında yeni dönem: Yapay zeka talebi ve arz krizi rekorları destekliyor

ÜRETİM SORUNLARI ARZ BASKISINI ARTIRIYOR

Bakır arzında yaşanan sıkıntılar özellikle Güney Amerika'daki üretim verilerinde belirgin şekilde görülüyor. Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'de madencilik faaliyetlerinin son aylarda yıllık bazda önemli ölçüde gerilemesi, küresel tedarik üzerinde baskı oluşturuyor. Büyük üretici şirketlerin operasyonel gecikmeleri ve yeni maden projelerinin talep artışını karşılamakta yetersiz kalması, Londra ve Şanghay'daki stokların azalmasına neden oluyor.

Fiziki arzın daralmasıyla birlikte spot piyasada teslimat primleri yükselirken, hurda bakır arzındaki kısıtlamalar da maliyet baskısını artırıyor. Böylece sanayi metallerinin fiyatlamasında jeopolitik gelişmelerden çok üretim kapasitesindeki sınırlamalar belirleyici hale geliyor.