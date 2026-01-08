Bakır ve nikelde düşüş eğilimi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatları yüzde 2,12 gerileyerek ton başına 101.880 yuana indi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır, yüzde 0,01 ile oldukça sınırlı bir düşüş yaşayarak 12.898 dolar/ton seviyesine çekildi.

Nikel tarafında da benzer bir tablo görüldü. Şanghay'da nikel fiyatları yüzde 2,30 düşüşle 142.020 yuan/tona gerilerken, LME'de nikel yüzde 0,31 kayıpla 17.840 dolar/ton düzeyinde işlem gördü.

Analistler, Endonezya'nın 2026 yılı için planladığı nikel cevheri üretim kısıntısının aralık ayından bu yana yaşanan yüzde 30'luk ralliye destek verdiğini belirtirken, LME nikel stoklarının Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 275.634 tona çıktığı ifade edildi.

Diğer ana metallere bakıldığında da düşüş ağırlıklı bir görünüm vardı. Şanghay'da alüminyum yüzde 1,99, çinko yüzde 1,40, kurşun yüzde 1,75 ve kalay yüzde 1,53 değer kaybetti. LME'de ise alüminyum yüzde 0,19, çinko yüzde 0,06, kurşun yüzde 0,31 ve kalay yüzde 0,30 oranında geri çekildi.

Piyasalarda yatırımcıların odağı, ABD işgücü piyasasına ve Fed'in enflasyon-istihdam dengesine ilişkin değerlendirmelerine yöneldi.

NİKEL DALGALI SEYREDİYOR

Londra Metal Borsası'nda (LME) nikel fiyatları bu sabah dalgalı bir görünüm sergiledi. Üç ay vadeli nikel kontratı, gün içinde 18.160 dolara kadar yükseldikten sonra tekrar geriledi.

Endonezya hükümeti, arz ile talep arasında daha dengeli bir yapı oluşturmak amacıyla bu yıl için üretimi azaltmayı planlıyor. Madencilik Bakanlığı'nın perşembe öğleden sonra yapacağı brifingde, 2026 yılı madencilik kotalarına ilişkin ayrıntıların açıklanabileceği belirtiliyor.

Piller ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılan nikel, aralık ayı ortasından itibaren yaklaşık yüzde 30 değer kazanarak bakır ve alüminyumda görülen ralliye eşlik etti. Metal fiyatlarındaki bu yükseliş, hem Çinli ticaret şirketlerinin güçlü alımlarından hem de artan küresel jeopolitik endişelerden destek buluyor.

UOB-Kay Hian Holdings analisti Benyamin Mikael, nikel fiyatlarında kalıcılığın, "kota kesintilerinin anlamlı ve tutarlı şekilde uygulanmasına bağlı olarak belirsizliğini koruduğunu" söyledi. Mikael ayrıca, etkinin kısa vadede sınırlı kalabileceğini, çünkü mevcut yatırım taahhütlerinin önümüzdeki bir-iki yıl büyük ölçüde kapsam dışında tutulduğunu ifade etti.

LME'de nikel, son işlemlerde yüzde 0,5 düşüşle ton başına 17.805 dolardan el değiştiriyor.