Balda katma değer arttı

Türkiye, bal üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olurken arıcılık sektörü artık yalnızca baldan ibaret değil. Propolis, arı sütü, doğal kozmetik ve sağlık ürünleriyle sektör milyarlarca liralık yeni nesil bir ekonomiye dönüşüyor. Artık kilogram değil, katma değer konuşuluyor. Türkiye, yıllık yaklaşık 95 bin ton bal üretimi ve 8,9 milyon koloni varlığıyla dünyanın en büyük arıcılık ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre asıl dönüşüm, bir kovandan elde edilen yüksek katma değerli ürünlerde yaşanıyor. Özellikle pandemi sonrası propolis, polen ve arı sütüne yönelik talep hızla arttı. Arıcılık ürünleri artık sağlık ve kozmetik sektörünün de merkezinde bulunuyor.

DOĞAL KOZMETİK

Propolisli takviyeler, balmumu içerikli kremler, arı sütlü bakım ürünleri ve doğal kozmetikler büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliği ise premium üretimde önemli avantaj sağlıyor. Sektörde teknoloji kullanımı da hızlandı. Sensörlü akıllı kovan sistemleriyle sıcaklık, nem ve hastalık riskleri dijital olarak takip edilirken, yapay zekâ destekli sistemlerle uzaktan koloni yönetimi yapılabiliyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı" için çalışma başlattı. Amaç, sektörde kaliteyi artırmak ve Türkiye'nin katma değerli arı ürünlerinde küresel rekabet gücünü yükseltmek.