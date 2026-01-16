Balkan ülkelerine ihracat 25,3 milyar dolara ulaştı

BALKAN COĞRAFYASINA YAPILAN İHRACAT 10 ÜLKEDE ARTTI

2025'te Balkan ülkeleri arasında, 2024'e göre değer bazında ihracatını en fazla artıran ülke 692,9 milyon dolarla Slovenya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 378,1 milyon dolarla Romanya, 300,6 milyon dolarla Bulgaristan, 228,9 milyon dolarla Sırbistan, 149,4 milyon dolarla Yunanistan, 91,8 milyon dolarla Kosova, 89,6 milyon dolarla Hırvatistan, 29,5 milyon dolarla Bosna Hersek, 14,1 milyon dolarla Kuzey Makedonya ve 7 milyon dolarla Karadağ izledi.

Bu dönemde Arnavutluk'a yapılan ihracat ise 98,7 milyon dolar azaldı.

İSTANBUL'UN BALKANLARA İHRACATI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın iller bazındaki dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya yapılan dış satımın 10 milyar 185,7 milyon dolar olduğu görüldü.

Geçen yıl İstanbul'dan yapılan toplam ihracat 95,2 milyar dolar olurken, Balkan ülkelerine yapılan ihracatın bu il toplamındaki payı yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

DIŞ SATIMDA SANAYİ SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Balkan coğrafyasına geçen yıl yapılan ihracatta sanayi sektörü öne çıktı. Sanayi grubu bünyesinde otomotiv endüstrisi, 5 milyar 44 milyon dolarla bölgeye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 4 milyar 271 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 89 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 571,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik ile 1 milyar 10 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri izledi.

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 yıllarında Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı ve değişimi şöyle: