Banka ve kredi kartı harcamaları arttı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ), Bankalar Kart Merkezi (BKM) verileri doğrultusunda hazırladığı "Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2025" raporunun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Bankadan yapılan bilgilendirmede, Türkiye'de banka ve kredi kartı sahipliğinin gelişimi, kartlı harcamalardaki değişim, e-ticaretin büyüme hızı ve temassız ödeme kullanımının yaygınlığına odaklanan çalışmanın, kartlı ödeme sistemlerinin hem işlem hacmi hem de kullanım alışkanlıkları açısından güçlenerek ilerlediğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, Türkiye'de toplam banka ve kredi kartı sayısı 2025 yılının sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artışla 460 milyona ulaştı. Bu toplam içinde kredi kartları 142 milyon adetle yer alırken, banka kartlarının sayısı 318 milyon olarak kaydedildi. Kartlarla yapılan toplam alışveriş tutarı ise yüzde 51,9'luk artışla 24 trilyon 62 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu harcamaların 20 trilyon 425 milyar lirası kredi kartları aracılığıyla, 3 trilyon 638 milyar lirası ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl kredi kartı harcamalarında peşin ödemelerin ağırlığını koruduğu görüldü. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 80,5'i peşin, yüzde 19,5'i ise taksitli olarak gerçekleşti. Toplam 20 trilyon 425 milyar liralık kredi kartı harcamasının 16 trilyon 433 milyar lirası peşin, 3 trilyon 991 milyar lirası ise taksitli işlemlerden oluştu. Bu dağılım, kullanıcıların peşin ödemeye olan güçlü eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

E-ticaret harcamalarında ise taksitli işlemlerin payının arttığı dikkat çekti. Yıl boyunca kredi kartlarıyla yapılan e-ticaret harcamaları 6 trilyon 706 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın yüzde 65,6'sı peşin, yüzde 34,4'ü taksitli alışverişlerden oluştu.

Taksitli e-ticaret işlemlerinin toplam e-ticaret harcamaları içindeki payı yüzde 57,8'e yükselirken, bu oran 2024 yılında yüzde 55,5 seviyesinde bulunuyordu.

E-TİCARETİN AĞIRLIĞI ARTTI

E-ticaret hacmi 2025 yılında 6 trilyon 706 milyar liraya yükselirken, kartlı alışverişler içindeki payı yüzde 32,8 olarak gerçekleşti. Son beş yıllık veriler incelendiğinde, e-ticaretin kartlı harcamalar toplamı içindeki payının düzenli biçimde arttığı görülüyor. Sektörel dağılımda ise e-ticaretin toplam harcamalara oranının en yüksek olduğu alanlar yüzde 57 ile seyahat, yüzde 51 ile elektrik-elektronik ve bilgisayar, yüzde 46 ile yapı malzemeleri oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, e-ticaret harcamalarında yıllık bazda en güçlü artış yüzde 86 ile sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetik sektörlerinde kaydedildi. Bu alanı yüzde 85 artışla market, yüzde 69 artışla yapı malzemeleri izledi. Öte yandan e-ticaret harcamalarındaki büyüme; seyahatte yüzde 50, giyimde yüzde 43 ve telekomünikasyonda yüzde 34 seviyelerinde gerçekleşti.

Temassız ödeme kullanımı da 2025 yılında yükselişini sürdürdü. Yıl sonu itibarıyla temassız işlem adedi 7 milyar 960 milyona ulaşırken, bu işlemlerin toplam kartlı işlemler içindeki payı yüzde 68'e çıktı.

Son beş yıllık dönemde temassız işlem sayısı 2 milyar 494 milyondan 7 milyar 960 milyona yükselerek yaklaşık üç kat artış gösterdi.