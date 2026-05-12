Bankacılardan sanayiye ’yeşil’ kredi

ANKARA Sanayi Odası 2026 yılı birinci meslek komiteleri ortak toplantısında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, bankacılık sisteminin güçlü bilançosunun, sanayicinin güçlü yatırım kapasitesine dönüştürülmesi gerektiğini anlattı. "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" nde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşçı, bankacılık sektörünün 2025 yılı sonu itibariyle sistemde kullandırdığı 23.5 trliyon liralık nakdi kredi büyüklüğü olduğunu anlattı. Yeşil dönüşümü finanse etmeye devam ettiklerini belirten Taşçı, "Yeşil enerji kredileri tüm kamu bankalarının iştahlı olduğu bir alan" dedi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci ise "Yeşil dönüşüm de milli davadır" mesajı verdi. Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ ihracatçıyı öncelikle performans ve potansiyele göre ayırdıklarını anlattı. Vakıfbank Grup Başkanı Alparslan Şahin de sanayicilere "Kamu bankaları olarak biz sizleri müşteri olarak görmüyor, ortak olarak görüyoruz" diye seslendi.

