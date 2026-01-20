Bankacılık devi Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini güncelledi

Bank of America (BofA) Global Research, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan makroekonomik tahminlerini yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinde büyümenin önümüzdeki iki yılda ivme kazanmasının beklendiği ifade edildi.

BofA analizine göre, Türkiye'nin reel Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) 2025 yılında yüzde 3,7, 2026 yılında ise yüzde 4,3 oranında büyümesi öngörülüyor.

Raporda, enflasyonun 2025 yılı genelinde yüzde 24,0 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de yer verildi. Buna göre, politika faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 30,0 seviyesine çekilmesi bekleniyor.

Mali dengelere ilişkin tahminlerde ise bütçe açığının GSYH'ye oranının 2025'te yüzde -2,9, 2026'da ise yüzde -3,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Cari dengeye ilişkin projeksiyonlarda da sınırlı bir bozulma beklenirken, cari açığın GSYH içindeki payının 2025'te yüzde -1,5, 2026'da ise yüzde -1,7 seviyesine yükselmesi tahmin edildi.