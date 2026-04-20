Bankacılık devini beşe katlayan Türk

Küresel bankacılık alanında en büyük kurumlardan biri olan İspanyol BBVA, 2018'de bir Türk'e bankayı emanet etti. İlk günlerde ülkede muhalefetle de karşılanan bu karar, geçen sekiz yılda ulaşılan rakamlarla artık eleştirilmiyor çünkü CEO Onur Genç bu süreçte bankanın kârını beşe katladı ve Avrupa'da zirveye çıkardı. Zorlu konjonktürde BBVA, Avrupa'nın 15 büyük bankası arasında maddi özkaynak kârlılığında yüzde 19,3 ile birinci sıraya oturdu. Sektör ortalaması yüzde 13,3'te kalırken BBVA bu ortalamanın 6 puan üzerinde performans sergiledi. Aynı zamanda uzun yıllar 2-3 milyar euro bandında kâr eden banka, 10 milyar dolar barajını da aştı.

HEDEF 48 MİLYAR EURO

BBVA Grubu hakkında değerlendirmelerde bulunan bankanın CEO'su Onur Genç, "2021 yılında tarihinde ilk kez 5 milyar euro net kâr seviyesini aştık. 2025 itibarıyla 10,5 milyar euroya ulaştık. Şimdi hedefimiz, 2025-2028 döneminde toplam 48 milyar euro kâr yaratmak. Aynı dönemde sermaye kârlılığımızı yüzde 19 seviyesinden yüzde 22 seviyelerine taşımayı amaçlıyoruz. Büyüme, verimlilik ve teknoloji yatırımlarını aynı anda sürdürerek Avrupa'da lider konumumuzu güçlendireceğiz." Kredi büyümesinde de tablo çarpıcı. 2021-2025 döneminde yüzde 43 büyüyen BBVA, Avrupa rakip ortalaması olan yüzde 5'i 8 kattan fazla geride bıraktı.

111 MİLYAR EURO

Grubun borsa değeri ise Genç'in göreve geldiği dönemdeki 25 milyar eurodan bugün 111 milyar euroya ulaştı. Bu rakamla BBVA, euro bölgesinin ikinci büyük bankası konumuna yükseldi. Grup; 25 ülkede 81,2 milyon aktif müşteri, 5.642 şube, 127.174 çalışan, 860 milyar euro toplam varlık ve 503 milyar euro müşteri mevduatıyla faaliyet gösteriyor.

TEKNOLOJİYE 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

GARANTİ BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise Türkiye operasyonunun ölçeği, müşteri gücü ve inovasyon kapasitesiyle grup içinde kritik bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi: "Garanti BBVA olarak 23 bin çalışanımızla 30 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. BBVA içinde en büyük üç faaliyet alanından biriyiz ve aktif müşterilerinin dörtte biri Türkiye'den geliyor." Genel Müdür Mahmut Akten, Garanti BBVA'nın yapay zekâ odaklı dönüşümünün ayrıntılarını rakamlarla paylaştı: "Son 25 yılda teknolojiye 6 milyar dolar yatırım yaptık, 18 milyondan fazla dijital müşteriye hizmet veriyoruz. 900'e yakın yapay zekâ modeli ile çalışıyoruz."

TÜRKİYE BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ BİR PAZAR

BBVA için yalnızca bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda büyüme stratejisinin merkezinde yer alan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Genç şunları söyledi: "Türkiye operasyonumuz 2025 yılında yüzde 30'un üzerinde kâr büyümesi gerçekleştirdi. Zorlu ve dalgalı bir ortamda bu performansı elde etmek bizim için çok önemli. Bu da hem Garanti BBVA'ya hem de Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenimizi artırıyor. Toplam aktifler içinde yaklaşık yüzde 10 paya sahip olan Türkiye, büyümenin en güçlü kaynaklarından biri" dedi. Garanti BBVA'nın Romanya'dan çekilmesi ile alakalı olarak da Genç, pazarda çift haneli büyüklüklerde bir payın olmadığı ülkelerden çıkma stratejilerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

GÜNDE 105 BİN MÜŞTERİ ŞUBEYE GİDİYOR

GARANTİ BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ise otomasyonda ve yapay zekâda atılan adımların meyvesini verdiğini ancak şubelerde de azımsanmayacak bir trafiğin devam ettiğini belirtti. Pandemide bir kırılma yaşandığını ancak sonrasında rakamların stabil bir şekilde gittiğini belirten Kezik, "Şu anda günde 105 bin müşterimiz şubeleri ziyaret ediyor. Bu rakam eskiden 150 bindi. Şubeye gelenlerin yüzde 90'ı ise nakit işlemler yapıyor" dedi.

SAVAŞIN KISA SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Savaşın ilk vurduğu sektörlerden biri de finans. Bankalar ve sermaye piyasaları Ortadoğu'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. İran-İsrail-ABD savaşının küresel piyasaları sarstığı, belirsizliğin yatırımcıları tedirgin ettiği bir dönemde BBVA Grup CEO'su Onur Genç, savaşın kısa vadeli olacağını düşündüklerini belirtti. Genç, mevcut savaş ortamının getirdiği etkilerin hissedildiğini kabul ederken iyimserliğinin somut bir gerekçeye dayandığını vurguladı ve ekledi: "Kasım ayında ABD seçimleri var. Seçimler öncesinde taraflar arasında bir orta yol bulunma ihtimali yüksek. Bunun yanı sıra savaşın uzamasının bölgedeki hiçbir aktöre fayda sağlamadığını da düşünüyoruz."