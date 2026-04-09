Haberler Ekonomi Haberleri Bankacılık kredileri 24,9 trilyon TL’yi aştı: KKM 1,5 trilyon TL'ye geriledi
Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:30 Son Güncelleme: 9.04.2026 14:37

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Nisan haftasında toplam kredi hacmi 24 trilyon 901,9 milyar TL’ye ulaşarak önceki haftaya kıyasla yaklaşık 356 milyar TL’lik artış gösterdi.

Kredi kalemlerindeki yükseliş devam ederken, tüketici kredileri 3 trilyon 159,3 milyar TL'ye çıktı. Bireysel kredi kartı bakiyesi ise 3 trilyon 12 milyar TL'ye ulaşarak ilk kez 3 trilyon TL sınırını aştı. Ticari ve diğer krediler 18 trilyon 730,6 milyar TL olurken, taksitli ticari krediler de artışını sürdürerek 3 trilyon 842,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kurumsal kredi kartları 909 milyar TL'ye çıkarken, takipteki alacaklar da artarak 682,6 milyar TL'ye ulaştı.

Menkul kıymetler toplamı 7 trilyon 311,8 milyar TL'ye yükselirken, önceki hafta düşüş gösteren mevduat hacmi yeniden artışa geçerek 28 trilyon 222,4 milyar TL oldu.

KKM'DE DÜŞÜŞ

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise gerilemesini sürdürdü ve haftalık bazda 19 milyon TL azalarak 1,51 trilyon TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 753,1 milyar TL'ye gerilerken, saklanan menkul kıymetlerde de düşüş dikkat çekti. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşiklere ait saklanan varlıklarda azalma eğilimi devam etti.

Döviz pozisyonlarında ise dalgalı bir seyir gözlendi. Bilanço içi açık pozisyon -2,10 trilyon TL'ye genişlerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,14 trilyon TL'ye çıktı. Böylece bankacılık sektörünün net döviz pozisyonu 35,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 544,1 milyar TL ile yatay seyrini korudu.

