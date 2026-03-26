Bankacılık sektöründe kredi hacmi 24,3 trilyon TL’ye geriledi

Bu dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 46,7 milyar TL'ye inerken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 864,0 milyar TL olarak kaydedildi. Öte yandan ticari ve diğer krediler 18 trilyon 408,1 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 750,7 milyar TL olurken, kurumsal kredi kartları 877,58 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar ise yükselmeye devam ederek 664,79 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 trilyon 214,1 milyar TL olarak gerçekleşti ve toplam menkul değerler 7 trilyon 237 milyar TL oldu.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 650 milyar TL'ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerlerin toplamı 4 trilyon 87,1 milyar TL'yi buldu. Bunun 3 trilyon 421,5 milyar TL'si yurt içi, 665,59 milyar TL'si ise yurt dışı yerleşikler adına tutuluyor.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 1 trilyon 814,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, bilanço dışı pozisyon artı 1 trilyon 843,7 milyar TL seviyesinde oldu. Böylece sektörün net yabancı para pozisyonu 29,22 milyar TL'ye ulaştı.

Yasal özkaynaklar 5 trilyon 469,2 milyar TL'ye çıkarken, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi 355 milyon TL azalarak 1,57 milyar TL'ye geriledi.