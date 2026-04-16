Bankacılık sektöründe kredi hacmi 25 trilyon TL’yi geçti: KKM’de düşüş sürüyor!

10 Nisan haftasında toplam kredi hacmi 25 trilyon 124,2 milyar TL'ye ulaşarak bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 222 milyar TL artış gösterdi.

Kredi türleri incelendiğinde yükselişin genel olarak sürdüğü görülüyor. Tüketici kredileri 3 trilyon 172 milyar TL seviyesine çıkarken, bireysel kredi kartları 3 trilyon 32,8 milyar TL'ye ulaştı. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 919,4 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler de 3 trilyon 886,5 milyar TL ile artışını devam ettirdi.

Kurumsal kredi kartları 910,8 milyar TL'ye çıkarken, takipteki alacaklar 688,6 milyar TL'ye yükselerek yukarı yönlü seyrini korudu.

Menkul kıymetler toplamı 7 trilyon 410,9 milyar TL'ye ulaşırken, toplam mevduat 28 trilyon 291,1 milyar TL ile sınırlı bir artış sergiledi.

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) tarafında ise düşüş sürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 13 milyon TL azalarak 1,50 trilyon TL seviyesine geriledi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 887,6 milyar TL'ye yükselirken, saklanan menkul kıymetlerde yeniden artış yaşandı. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına tutulan varlıklardaki artış dikkat çekti.

Yabancı para pozisyonlarında genişleme öne çıktı. Bilanço içi açık pozisyon -2,26 trilyon TL'ye yükselirken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,31 trilyon TL'ye çıktı. Böylece sektörün net genel döviz pozisyonu 45,9 milyar TL olarak kaydedildi.

Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 544,3 milyar TL seviyesinde yataya yakın bir seyir izledi.