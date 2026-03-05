Bankacılık sektöründe krediler ve mevduatlar yükselişini sürdürdü

Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 7,0 milyar TL'den 3 trilyon 32,7 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredi kartı bakiyeleri ise 2 trilyon 881,4 milyar TL'den 2 trilyon 908,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Ticari ve diğer krediler 18 trilyon 64,4 milyar TL'den 18 trilyon 226,1 milyar TL'ye çıkarken, taksitli ticari krediler 3 trilyon 651,9 milyar TL'den 3 trilyon 677,6 milyar TL'ye yükseldi. Kurumsal kredi kartı bakiyesi de 870,54 milyar TL'den 889,88 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 646,15 milyar TL'den 652,53 milyar TL'ye yükselirken, bankaların toplam menkul değer portföyü 7 trilyon 97,1 milyar TL'den 7 trilyon 87,7 milyar TL'ye geriledi. Toplam mevduat ise 28 trilyon 45,2 milyar TL'den 28 trilyon 286,5 milyar TL'ye çıkarak artış kaydetti.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında ise düşüş görüldü. Bu hesaplar 2,20 milyar TL'den 2,08 milyar TL'ye gerilerken, geçen hafta toplam 122 milyon TL'lik azalma yaşandı.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 472,9 milyar TL'den 9 trilyon 536,6 milyar TL'ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 117,4 milyar TL'den 4 trilyon 147,6 milyar TL'ye çıktı.

Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 378,6 milyar TL'den 3 trilyon 394,0 milyar TL'ye yükselirken, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler 738,86 milyar TL'den 753,56 milyar TL'ye çıktı.

Yabancı para pozisyonunda ise bazı değişimler yaşandı. Bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 382,8 milyar TL'den eksi 2 trilyon 439,0 milyar TL'ye gerilerken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 372,8 milyar TL'den 2 trilyon 436,0 milyar TL'ye yükseldi. Böylece yabancı para net genel pozisyonu eksi 10,01 milyar TL'den eksi 3,00 milyar TL'ye iyileşti.

Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları da artış göstererek 5 trilyon 385,3 milyar TL'den 5 trilyon 440,7 milyar TL seviyesine çıktı.