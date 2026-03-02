Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48,6 trilyon TL’ye çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan Ocak 2026 dönemine ilişkin konsolide olmayan verilere göre, bankacılık sektörünün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 627,4 milyar TL artarak 48 trilyon 574,2 milyar TL'ye ulaştı. Bu artışla birlikte aktif büyüklük yüzde 3,5 oranında yükseldi.

KREDİLER 23,6 TRİLYON TL SEVİYESİNDE

Ocak ayı itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemi 23 trilyon 646,1 milyar TL ile krediler oldu. Menkul değerler toplamı ise 7 trilyon 53,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Yıl sonuna kıyasla krediler yüzde 2,2 artarken, menkul değerler yüzde 0,6 yükseldi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,57 olarak hesaplandı.

MEVDUAT 27,8 TRİLYON TL'YE ÇIKTI

Kaynak tarafında en büyük payı oluşturan mevduat, 2025 yıl sonuna göre yüzde 2,2 artış göstererek 27 trilyon 829,3 milyar TL'ye çıktı. Özkaynak toplamı ise yüzde 2,5 artarak 4 trilyon 260,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

NET KÂR 87,2 MİLYAR TL

BDDK verilerine göre bankacılık sektörü Ocak 2026 döneminde 87,2 milyar TL net kâr elde etti. Aynı dönemde sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,77 olarak gerçekleşti.