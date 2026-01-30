Bankacılık sektörünün net karı 2025’te 940 milyar TL’yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Aylık Bankacılık Sektörü Verileri'ni yayımladı.

Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2025 yılı sonunda 46,9 trilyon TL'ye ulaştı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler toplamda 23,1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Nakit değerler 525,1 milyar TL olurken, TCMB'den alacaklar 3,38 trilyon TL'ye yükseldi. Bankaların TCMB'ye olan borçları 701,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Para piyasalarından alacaklar 390,8 milyar TL, bankalardan alacaklar ise 1,94 trilyon TL olarak kaydedildi. Menkul değerler portföyü 6,33 trilyon TL'ye yaklaşarak aktifler içindeki önemli payını korudu.

BANKALARIN NET KAZANCI YÜZDE 42'DEN FAZLA YÜKSELDİ

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net kârı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 26,2 artarak 97,3 milyar TL'ye yükseldi. Sektörün net kârı 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 35,3 artışla 270,5 milyar TL olarak gerçekleşti. BDDK, bankacılık sektörünün 2025 yılı genelinde net kârının yıllık yüzde 42,4 artışla 940,2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ

Öte yandan sektörün takipteki alacak oranı Aralık ayında yüzde 2,47'ye yükselirken, önceki ay bu oran yüzde 2,43 seviyesindeydi. Takipteki alacak tutarı 593,6 milyar TL olurken, buna karşılık ayrılan beklenen zarar karşılıkları 810,2 milyar TL'ye çıktı.

Mevduat hacmi toplamda 27,2 trilyon TL'ye ulaşarak sektör fonlamasının ana kaynağı olmaya devam etti. Vadesiz mevduat 10,2 trilyon TL, vadeli mevduat ise 17,0 trilyon TL olarak gerçekleşti. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar 2,57 trilyon TL seviyesinde ölçüldü.