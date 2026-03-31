Bankacılık sektörünün şubat karı 82,1 milyar TL’ye ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankacılık sektörünün 2026 yılı Şubat ayına ait konsolide olmayan temel verilerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre sektörün toplam aktif büyüklüğü Şubat ayında 48 trilyon 870 milyar 770 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakam, 2025 yıl sonuna kıyasla 1 trilyon 923 milyar 972 milyon TL'lik artışa işaret ederken, yüzde 4,1 oranında büyüme kaydedildi.

Sektörün en büyük varlık kalemi olan krediler, aynı dönemde yüzde 4,7 artarak 24 trilyon 217 milyar 659 milyon TL seviyesine çıktı. Menkul değerler ise yüzde 1,1 yükselişle 7 trilyon 89 milyar 280 milyon TL oldu. Kredilerin takibe dönüşüm oranı Şubat itibarıyla yüzde 2,59 olarak gerçekleşti.

Bankaların başlıca fon kaynağı olan mevduatlar, 2025 yıl sonuna göre yüzde 3,9 artış göstererek 28 trilyon 295 milyar 145 milyon TL'ye yükseldi. Özkaynaklar da yüzde 4,5 artışla 4 trilyon 342 milyar 944 milyon TL seviyesine ulaştı.

Sektörün Şubat ayındaki net kârı 82 milyar 152 milyon TL olurken, yılın ilk iki ayındaki toplam net kâr 169 milyar 401 milyon TL olarak hesaplandı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,80 seviyesinde gerçekleşti.