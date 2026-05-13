Bankacılık ve turizm zirvesinde kritik buluşma: Yaz sezonu masaya yatırıldı

Bakan Ersoy, toplantıda 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekte ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 9 milyon 219 bine, turizm gelirinin ise yine yüzde 4,2 artışla 9 milyar 896 milyon dolara yükseldiğini belirten Ersoy, tüm küresel zorluklara rağmen Türkiye turizminin güçlü performansını koruduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, turizm sektörünün yalnızca ziyaretçi sayılarıyla değil; krizlere dayanıklılığı, hızlı adaptasyon kapasitesi ve güçlü koordinasyon kabiliyetiyle de öne çıktığını ifade ederek, "Biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, turizm sektörünün finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile kamu-özel sektör iş birliğiyle geliştirilebilecek destek mekanizmaları da ele alındı. Turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yatırım ortamının desteklenmesi, sektörün nakit akışının güçlendirilmesi ve işletmelerin dayanıklılığının artırılmasına yönelik kısa ve orta vadeli çözüm başlıkları üzerinde duruldu.

Yaz sezonuna ilişkin beklentilerin de değerlendirildiği toplantıda, küresel gelişmelerin rezervasyon süreçlerine etkileri, son dakika rezervasyon eğilimleri ve pazar bazlı değişimler detaylı şekilde analiz edildi. Bakanlık ile bankacılık sektörü arasında turizm sektörünün güçlü yapısının korunmasına yönelik koordinasyonun artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.