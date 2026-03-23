Bankacılıkta mevduat yükseldi: 29,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Mart ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 artarak 483,8 milyar liralık yükseliş kaydetti. Böylece toplam mevduat 29 trilyon 587 milyar liraya ulaştı.

TL MEVDUAT ARTTI, DÖVİZ GERİLEDİ

Aynı dönemde Türk lirası cinsinden mevduat yüzde 4,8 artışla 15,8 trilyon liraya yükselirken, yabancı para mevduat yüzde 0,8 düşüşle 10,3 trilyon lira seviyesine indi.

DÖVİZ MEVDUATINDA SINIRLI ÇÖZÜLME

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 271,7 milyar dolar olurken, bunun 234,4 milyar doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında bulundu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre ise yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 1,2 milyar dolarlık azalma yaşandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİŞTE

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri haftalık bazda yüzde 0,8 artarak 5 trilyon 985 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 730,5 milyar lirası konut, 46,8 milyar lirası taşıt, 2,3 trilyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşurken, 2,9 trilyon liralık kısmı bireysel kredi kartları olarak kaydedildi.

TOPLAM KREDİ HACMİ GENİŞLEDİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de aynı haftada 147,5 milyar lira artarak 23 trilyon 695 milyar liraya yükseldi.