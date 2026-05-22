Bankadaki toplam mevduat 30,8 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 1,65 artış gösterdi. Toplam mevduat 30 trilyon 366 milyar 496 milyon 277 bin liradan, 30 trilyon 868 milyar 222 milyon 894 bin liraya çıktı.

TL MEVDUATLAR YÜKSELDİ, DÖVİZ MEVDUATI GERİLEDİ

Aynı dönemde Türk lirası cinsi mevduatlar yüzde 3,73 artışla 16 trilyon 702 milyar 507 milyon 897 bin liraya yükseldi.

Yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 0,88 düşüşle 10 trilyon 372 milyar 330 milyon 117 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı 267 milyar 759 milyon dolar olurken, bunun 229 milyar 28 milyon dolarlık kısmı yurt içi yerleşiklerin hesaplarında bulundu.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre ise yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı 15 Mayıs haftasında 476 milyon dolar arttı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,17 azalış göstererek 6 trilyon 281 milyar 956 milyon 309 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin;

Konut kredileri: 777 milyar 758 milyon 478 bin lira

Taşıt kredileri: 44 milyar 226 milyon 665 bin lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 383 milyar 393 milyon 137 bin lira

Bireysel kredi kartları: 3 trilyon 76 milyar 578 milyon 29 bin lira

olarak kaydedildi.

TOPLAM KREDİ HACMİ 25 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de artış gösterdi.

Toplam kredi hacmi, 15 Mayıs ile biten haftada 99 milyar 746 milyon 95 bin lira artarak 24 trilyon 928 milyar 225 milyon 172 bin liradan 25 trilyon 27 milyar 971 milyon 267 bin liraya yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör