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Giriş Tarihi: 15.1.2024 16:44 Son Güncelleme: 15.1.2024 16:44

Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

AA
Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine dair internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin de bilgi verildi.

Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek
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