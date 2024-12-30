Bankalar için en zor dönem geride kaldı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2024'te finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğiyle birlikte yavaşlama eğilimine girdiğini söyledi. Gür, "Gayri safi yurtiçi hasıla ikinci ve üçüncü çeyreklerde sınırlı bir daralma kaydederken, ekonomik aktivitedeki soğumayla birlikte enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini söyleyebiliriz. Yıllık enflasyonun Mayıs 2024'te zirve yaptıktan sonra baz etkileriyle belirgin bir düşüş kaydettiği görülüyor" dedi."Makro dengelerdeki iyileşme, döviz kurlarındaki istikrar ve ülke risk primindeki düşüş bir taraftan yabancı sermaye girişlerini desteklerken diğer taraftan yurtiçi yerleşiklerin lira tercihini güçlendiriyor" diyen Gür, "Nitekim TCMB rezervleri de nisan ayından bu yana çarpıcı bir artış eğilimi sergiliyor. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşme, para politikasında enflasyondaki düşüşe eşlik eden, temkinli ve ölçülü bir faiz indirim sürecini destekliyor. Buna rağmen önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşun korunacağı, maliye politikasının da enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceği bir yıl bizi bekliyor" diye konuştu.2024 yılının, kredi büyümesi, fonlama maliyetleri ve kârlılık açısından bankacılık sektörü için zorlu bir dönem olduğunu ifade eden Akbank Genel Müdürü Gür, "Ancak sektör olarak başarılı bir sınav verdik. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devamıyla birlikte sektör için en zor dönemin geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde fonlama maliyetlerinde beklediğimiz iyileşmeyle bilançoların kademeli olarak rahatlayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Akbank'ın 2024 yılı boyunca ülkeyi, toplumu ve müşterilerini desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılın ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 292 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 591 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 575 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 404 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 19.6 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürürken, güçlü sermaye tamponumuzu korumaya devam ettik."2024 yılında da sürdürülebilirlik stratejileri ışığında emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerine değinen Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 yılı sonunda sürdürülebilir finansman alanındaki 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar TL olarak güncellemiştik. Üçüncü çeyrek itibarıyla 352 milyar TL'ye ulaşmış durumdayız. Bu yıl ayrıca 2050 net sıfır hedefimizi güçlendirdik ve Net Sıfır Bankacılık Birliği üyesi olduk. Türkiye'de sektörel karbonsuzlaşma stratejisini açıklayan ilk mevduat bankası olduk. Türkiye Bankalar Birliği'nde Akbank başkanlığında İklim Dönüşümü Finansmanı Teknik Alt Çalışma Grubunu kurduk. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."Yılın ilk dokuz ayında 1.1 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Gür, "Böylece 3 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayımızdaki artış 6 milyona yaklaştı. Bu başarımızda, müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinin katkısı çok büyük" açıklamasında bulundu.Gür, önümüzdeki yıllarda müşterilerinin uluslararası piyasalarda rekabetçiliklerini artırmalarına, yeni piyasalara erişmelerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapay zekâ teknolojilerini, geniş bir yelpazede uçtan uca uyguladıklarını kaydeden Gür, "Bugün 400'den fazla ileri analitik model ve doğal dil işleme, görüntü işleme, ses işleme gibi alanlarda geliştirdiğimiz 100'den fazla bilişsel model sayesinde ortaya koyduğumuz çözümlerle fark yaratıyoruz. Yapay zekânın sunduğu benzersiz potansiyeli kullanarak, bankacılık dünyasında yenilikçi gücün öncüsü olma hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.