Bankalara rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, bankacılık/ katılım bankacılığı, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 26 teşebbüse, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf oldukları şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin, çalışan ayartmama anlaşmasına ve/ veya iş gücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimine taraf olduğu iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın, Kurul tarafından karara bağlandığı belirtilen açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda, rekabetin kısıtlandığına yönelik şüphelerin ciddi ve yeterli bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.





SEKTÖRÜN BÜYÜKLERİ

Hakkında soruşturma açılan bankacılık/ katılım bankacılığı alanındaki şirketler şöyle sıralandı: Akbank Türk, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, HSBC Bank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odea Bank, Şekerbank Türk, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB Bank.



4 SİGORTACILIK ŞİRKETİ

Sigortacılık alanında soruşturma açılan şirketler ise şöyleı: Agesa Hayat ve Emeklilik, Aksigorta, Bupa Acıbadem Sigorta, Katılım Emeklilik ve Hayat .



BİLİŞİM ŞİRKETİ DE VAR

BİLİŞİM teknolojileri alanında Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret, Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret, Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı, Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ar-Ge Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret, OBSS Teknoloji, Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret, Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi, Vizyoneks Bilgi Teknolojileri'ne soruşturma açıldı. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.