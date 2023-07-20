BAQA: Organik kumaşlarla üretilen tasarımların önemi

İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek veya ciltte hassasiyet, kaşıntı oluşturabilecek düşük maliyetli hiçbir kimyasal kesinlikle kullanılmıyor. %100 vegan kumaşların hakim olduğu koleksiyon veganlara eşsiz bir stil sunuyor. Kolay şekil alabilen, iklimsel, yumuşak dokulu ve dayanıklı kumaşlar; zamansız tasarımlarıyla uzun ömürlü kullanım özelliği gösteriyor. Yıllar geçse de modası geçmeyecek birbirinden özel parçalar koleksiyonda yer alıyor.

BAQA Koleksiyonu doğanın güzelliğini, modern ve şık bir görünümle şehir yaşantısına taşıyor. Doğanın kusursuzluğundan aldığı ilham ile yarattığı tasarımlarıyla, sürdürülebilirlik kavramına dikkat çekmeyi hedefliyor. Markanın kurucusu Baran Karakoç, "Müşterilerimize sağlıklı ve organik kumaşlar kullanılarak üretilen ürünler, markamızın temel değerlerinden biridir." diyor. Karakoç ayrıca, organik ve sağlıklı malzemelerin maliyetlerinin daha yüksek olabileceğini belirtirken markalarının uzun vadeli müşteri memnuniyetini ve sağlığının önemini vurguluyor. Etik moda anlayışıyla hareket eden BAQA, organik kumaşlar ile rahat, yalın ve zarif şıklığın yaratıcısı oluyor.