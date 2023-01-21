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Haberler Ekonomi Haberleri Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı: Son bin metre
Giriş Tarihi: 21.1.2023 11:17 Son Güncelleme: 21.1.2023 11:24

Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı: Son bin metre

Artvin'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. 67 metreyi bulan su seviyesiyle birlikte,barajda depolanan su miktarı ise 58 milyon metreküp seviyesine ulaştı. 2 ay geride kalan su tutma işleminde baraj sularının ise Yusufeli’ne ulaşmasına son bin metre kaldı. Mayıs sonu ya da haziranın ilk haftasında enerji üretimine başlanması planlanıyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı; 22 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla su tutmaya başlandı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 67 metreyi buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine yaklaşırken, bin metre sonra Yusufeli ilçesine ulaşacak.

DİPSAVAK TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Geçtiğimiz hafta Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaşarak dip savakların seviyesine geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaşmıştı. Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edilmişti.

ENERJİ ÜRETİMİNİN YIL ORTASINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip barajda suyun yüksekliği 67 metreye ulaştı. 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Mayıs sonu ya da haziranın ilk haftasında bu sürecin tamamlanmış olması ve enerji üretimine başlanması planlanıyor. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil TOGG'un 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği de üretebilecek.

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Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı: Son bin metre
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