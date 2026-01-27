Basına 7,5 milyar TL’lik finansman desteği! 6 ay ötelemeli 48 aya kadar vadeli kredi verilecek

'SÜRELİ YAYINLARIN FİNANSAL İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün basın sektörünün mali yapısını güçlendireceğini belirterek, sağlanan kredi ve teminat imkanlarının medya kuruluşlarının hem mevcut yükümlülüklerini sağlıklı şekilde yönetmesine hem de orta ve uzun vadeli yatırımlarını planlamasına katkı sunacağını vurguladı.

Bu adımın basın özgürlüğü, gazeteciliğin niteliği ve medyanın sürdürülebilirliği açısından önemli bir yapısal destek olduğunu ifade eden Burhanettin Duran şunları kaydetti:

"Bu protokol kapsamındaki desteklerden, resmi ilan ve reklam yayınlayan 2 binin üzerinde gazete, dergi ve internet haber sitesi faydalanacak. Süreli yayınların finansal ihtiyacını karşılayacak bu protokol, 7,5 milyar lira tutarında bir kefalet programını kapsıyor. İçerik açısından baktığımızda ise basın kuruluşlarımız nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar, gayri nakdi krediler içinse 48 aya kadar bu kredilerden istifade edebilecek. Elbette amaç; basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyanın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansal imkanlarla doğrudan alakalı olduğu açıktır. Bu anlamda bu yeni protokol ile sağlanan kredi ve teminat imkanları, basın kuruluşlarımızın hem güncel mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerine hem de orta ve uzun vadeli yatırım planlamalarına imkan tanıyor. Ben bu iş birliğinin; basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugünkü protokol, basın sektörünün uzun vadede ayakta durması ve kendini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımının somut bir adımıdır. Basın İlan Kurumu, kurulduğu 1961 yılından bu yana resmi ilan ve reklam dağıtımıyla basın kuruluşlarımız için can simidi olmuştur. Bilhassa yerel ve bölgesel basın kuruluşlarının varlıklarını sürdürebilmesinde resmi ilan ve reklamların yeri büyüktür."