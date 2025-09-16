Başkan Erdoğan’dan sosyal konut müjdesi: 2 bölgeyi işaret etti

Başkan Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Asrın felaketi sonrası yoğun inşa çalışmaları devam ederken Erdoğan, sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var.
"TOKİ 81 İLDE ARAZİ VE PROJE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz.
"DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ AY PAYLAŞILACAK"
Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."
BAKAN KURUM: YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJAN AYIRACAĞIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında açıklayacağı sosyal konut projesine değinerek, "Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum; hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız" dedi. Teslim edilen konutlarla 11 ilde milletin umudunu yeniden yeşerttiklerini belirten Bakan Kurum, "Her bir eserimizi bu aziz şehrin sabrının ve metanetinin bir sembolü, devletimize olan güveninin bir nişanesi olarak görüyoruz" diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında Kahramanmaraş'ta AK Parti İl Teşkilatı üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "11 ilimizde sadece duvarlar örmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yeşertiyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar hangi mahalleye gitsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini hep birlikte görüyor, şahitlik ediyoruz" dedi.
SOSYAL KONUTTA DEPREM BÖLGESİNE KONTENJAN
Bakan Kurum, yıl sonunda başlatılacak sosyal konut projesinde deprem bölgesinde ev sahibi olmayan vatandaşlara da kontenjan ayrılacağını açıkladı: İnşallah önümüzdeki ay, Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyamızın detaylarını milletimizle paylaşacak. Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi yapacağız. Her bir eserimizi bu aziz şehrin sabrının ve metanetinin bir sembolü, devletimize olan güveninin bir nişanesi olarak görüyoruz. İşte bu şuurla dün olduğu gibi bugün de yarın da Maraşlı kardeşlerimizle bir ve beraber olacak, omuz omuza verecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni yatırımlarla inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.
"DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUTLARIMIZIN YÜZDE 70'İNİ TAMAMLADIK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Eylül'de 304 bininci konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu her 3 hak sahibi depremzede vatandaşımızdan 2'sinin konutuna kavuştuğunu ifade ediyor. Hep söylediğimiz gibi; şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretebilecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ŞEHİRLERİ YENİDEN TARİHİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURUYORUZ"
Bakan Kurum deprem bölgesinde bir yandan şehirlerin ekonomisini ve ticaretini güçlendirirken; diğer yandan tarihini ve kültürünü de ihya ettiklerini anlattı: Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı, Demirciler Çarşısı'nı aslına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'nı, Kuyumcular Çarşısı'nı, Yüzüncüyıl Çarşı'sını yeniden ayağa kaldırdık. Hatay'da Uzun Çarşı'yı, Habibi Neccar Camii'mizi, Kemalpaşa ve tarihte ilk aydınlatılmış olan Kurtuluş caddelerini yeniden tarihi kimliğine kavuşturuyoruz. Adıyaman'da tarihi kent merkezini, Şanlıurfa'da, Osmaniye'de, Elazığ'da kültürel mirasımızı yeniden canlandırıyoruz.
BU HAFTA SINDIRGI'DA İLK TEMEL ATILACAK
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları sürerken eş zamanlı olarak Sındırgı depremi ve orman yangınları ile ilgili de vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde orman yangınından etkilenen İzmir'de yeni konutların temellerini attıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu hafta perşembe günü Balıkesir Sındırgı'da ilk konutlarımızın söz verdiğimiz gibi temellerini atacağız" dedi.