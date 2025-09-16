Başkan Erdoğan’dan sosyal konut müjdesi: 2 bölgeyi işaret etti

Asrın felaketi sonrası yoğun inşa çalışmaları devam ederken Erdoğan, sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var.