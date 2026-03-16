Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Karahan Turkuvaz Medya’da
Giriş Tarihi: 16.03.2026 23:18 Son Güncelleme: 16.03.2026 23:29

Başkan Karahan Turkuvaz Medya’da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, A Para'nın kurulduğu günden bu yana önemli etkinliklerinden biri haline gelen Para Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Başkan Karahan Turkuvaz Medya’da
Kamu ile özel sektörü buluşturan, Türkiye'nin sorunlarını ve fırsatlarını masaya yatıran mühim bir platform haline gelen Para Sohbetleri'nin, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 14'üncüsünün konuğu olan Başkan Karahan, iş dünyası ve finans çevreleri ile bir araya geldi.

Ortadoğu'da yükselen tansiyonun dezenflasyon programına etkisi, para politikası, petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve faiz politikası ile ilgili görüşlerini sunan Karahan, gelen sorulara da yanıt verdi.

Açılışta konuşan Doğaner, Para Sohbetleri'nin bir marka haline geldiğini söyleyerek, Türkiye'nin geleceğinin konuşulacağını söyledi.

Karahan da toplumun her kesimiyle iletişime önem verdiklerini belirterek, "Ekonomi basınımızın önemli platformunda olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Başkan Karahan Turkuvaz Medya’da
