Baykar İtalyan dev ile anlaştı Avrupa için İHA üretecekler

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar, Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo ile insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzaladı. Ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak. Ortak girişimin merkezi İtalya olacak. Üretimin ise her iki ülkede yapılması planlanıyor. Baykar ve Leonardo, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekliyor.

İMZALAR ATILDI

Anlaşmayı Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar dün Roma'da imzaladı. İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında Cingolani, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir işbirliğini öngördüğünü ifade ederek, "Bu, büyük bir sonuç" diye konuştu. Cingolani, İstanbul'daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.

PIAGGIO DA SÜRECE DAHİL OLACAK

İtalyan Leonardo ile uzun zamandır işbirlikleri olduğunu hatırlatan Selçuk Bayraktar, "Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti" dedi. İki şirketin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğuna işaret eden Bayraktar, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederiz. Leonardo ile bu stratejik ortaklık, teknolojik ayak izimizi genişletmek ve dünyadaki varlığımızı güçlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor" diye konuştu. Bayraktar, geçen aralıkta Baykar tarafından satın alınan İtalyan havacılık şirketi Piaggio'nun da drone üretim sürecine dahil edilmesini planladıklarını açıkladı. İlk ortak ürünün ne olacağı sorularına ise Haluk Bayraktar "İlk aşamada Akıncı platformuna odaklanacağız" yanıtını verdi. İki şirketin ortak açıklamasında, işbirliğinin Baykar'ın çeşitli küresel pazarlarda operasyonel etkinliğini kanıtlamış olan endüstri lideri insansız platformlarından ve Leonardo'nun misyon sistemleri, yük tasarımı ve Avrupa'daki havacılık sertifikasyonundaki uzmanlığından yararlanarak kapasite artırma olanakları sunacağı belirtildi.





TÜRKİYE VE İTALYA BİRLİKTE BÜYÜK İŞLER YAPACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ortaklık anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye ve İtalya'nın Avrupa'nın ve Akdeniz'in iki önemli üretim gücü olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "Lider havacılık şirketlerimizin (Baykar-Leonardo) İHA teknolojilerinde yapacakları işbirliği, Avrupa'nın savunma sanayisinde öz yeterliliğine kritik katkı sunacak. İnsansız sistemlerin havacılığı domine edeceği önümüzdeki on yıllarda, Türkiye ve İtalya birlikte büyük işler yapacak. Atılan bu stratejik adımın peşinden sanayi ve teknolojide yeni işbirlikleri de gelecek."



YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYOR

Leonardo, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesinde yer alıyor. Projede İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC de bulunuyor.



PIAGGIO'YU SATIN ALDI

Baykar, bir süre önce İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i devralmıştı. Şirket, Piaggio'nun İtalyan tesislerindeki istihdamı genişletmek istediğini de açıklamıştı.



BAYKAR DÜNYA PAZARININ LİDERİ

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracata imza attı.